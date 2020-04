Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos e Dia Mundial da Criatividade lançam plataforma para mapear soluções inovadoras de combate ao COVID-19

Diagnóstico laboratorial de casos suspeitos do novo coronavírus, realizado pelo Laboratório de Vírus Respiratório e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), que atua como Centro de Referência Nacional em Vírus Respiratórios para o Ministério da Saúde Foto: IOC/Fiocruz/Josué Damacena.









Um dos maiores desafios do século XXI é o combate ao COVID-19 que ao redor do mundo, só na última semana, já infectou mais de um milhão e quinhentas mil pessoas, segundo dados da Universidade de Johns Hokins e agência de notícias AFP. Diante deste cenário, o Dia Mundial da Criatividade (World Creativity Day) e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) unem esforços para lançar uma plataforma de inscrições para soluções inovadoras que apoiam à resposta do Brasil à pandemia.





A partir de 21 de abril, data que se celebra o Dia Mundial da Criatividade, no site www.diamundialdacriatividade.com.br , empresas, startups e profissionais que tenham iniciativas inovadoras nas áreas de saúde, infraestrutura de saúde, geração de renda e inclusão, lar e família podem cadastrar soluções criativas de qualquer região do país, até o dia 21 de junho.





O mapeamento será aberto e disponível gratuitamente com a intenção de acelerar a conexão e a viabilização de potenciais aquisições, compras e distribuição de produtos e serviços que ajudem no combate aos problemas causados pelo novo coronavírus.





Ele ficará disponível para acesso gratuito por governos, organizações do Sistema ONU, instituições privadas, potenciais investidores e pessoas interessadas. Os critérios de avaliação definidos nos formulários de cadastro levarão em consideração o grau de inovação das soluções inscritas. O regulamento está disponível no site.





“A inovação é um dos princípios do UNOPS, que aposta nela como uma das ferramentas para melhorar a vida das pessoas. Neste contexto de pandemia é importante conhecer e dar visibilidade a iniciativas inovadoras que trazem soluções para a crise. Por isso, apoiamos o Dia Mundial da Criatividade no Brasil, afirma Claudia Valenzuela, representante do UNOPS no Brasil.





A base de dados cadastrados na plataforma ajudará a identificar e conectar quem busca soluções, produtos ou serviços a quem pode oferecê-los, além de inspirar outras iniciativas e multiplicar as soluções neste momento tão importante. “Nós acreditamos que embora existam grandes desafios, a criatividade humana sempre poderá resolvê-los. Por isso, lançamos oficialmente a chamada aberta para soluções inovadoras de combate aos problemas causados pela pandemia do novo coronavírus com o apoio do UNOPS e fazemos uma convocação oficial aos 3 mil voluntários e a todos aqueles que acreditam no poder da criatividade e da inovação, para que mobilizem e divulguem essa chamada aberta aos potenciais fornecedores e inovadores da sua cidade. Quanto mais rápido as soluções forem mapeadas, mais rápido poderão ser implementadas e salvar vidas.", afirma Lucas Foster, idealizador do World Creativity Day.





Sobre o UNOPS





Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) é um organismo das Nações Unidas. Em todo o mundo, o Escritório apoia o sistema ONU, seus parceiros e governos a fornecer soluções nas áreas de assistência humanitária, desenvolvimento, paz e segurança. Sua missão é ajudar as pessoas a melhorarem suas condições de vida e os países a alcançarem a paz e o desenvolvimento sustentável, alinhado com os objetivos da Agenda 2030.





Os serviços prestados pelo UNOPS abrangem as áreas de infraestrutura, gerenciamento de projetos, compras, gestão financeira e recursos humanos. Os parceiros solicitam os serviços para complementar suas próprias capacidades, aumentar a velocidade, reduzir riscos, promover a relação custo-benefício e melhorar a qualidade de seus projetos em diferentes áreas.





Sobre o World Creativity Day





World Creativity Day é uma iniciativa fundada pelo psicólogo e ativista da criatividade Lucas Foster para aumentar a conscientização sobre o papel da criatividade e da inovação na solução de problemas e, por extensão, no desenvolvimento econômico e social sustentáveis.





O World Creativity Day é uma comunidade global que reúne educadores, empreendedores criativos, líderes empresariais, tecnólogos, formuladores de políticas públicas, pesquisadores e outros agentes de mudança para promover e conectar iniciativas ​​em torno da criatividade, inovação, sustentabilidade e ações concretas para o desenvolvimento econômico, cultural e social.





O World Creativity Day respondeu aos pedidos do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre a Resolução 71/284 para chamar a atenção sobre a designação de 21 de abril como Dia Mundial da Criatividade e Inovação para todos os Estados Membros, organizações do sistema das Nações Unidas e outros organismos internacionais e internacionais. organizações regionais, bem como a sociedade civil, incluindo organizações não-governamentais e indivíduos.





