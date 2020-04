Hospital Antônio Prudente, da HAPVIDA, emite nota sobre morte de jovem por Coronavírus

O Hospital Antônio Prudente, da HAPVIDA, onde estava internado o jovem que morreu no final da tarde de hoje (31) vítima de complicações por coronavírus emite nota à imprensa e lamenta o falecimento. A equipe tentou por 40 minutos reanimar o jovem que teve o quadro evoluindo para uma parada cardiorespiratória.









Veja a Nota na íntegra:





A empresa lamenta informar o falecimento no dia de hoje em Natal. O paciente deu entrada no dia 27/03. No mesmo dia, apresentou piora do quadro respiratório e foi entubado, além de medicado. Mas, apesar da infraestrutura disponibilizada, recursos e atenção, o jovem evoluiu para parada cardiorrespiratória na tarde de hoje (31). A equipe lutou para reanimá-lo por 40 minutos, mas não teve sucesso. Em meio a todos os esforços possíveis para salvá-lo, o óbito traz enorme tristeza a toda equipe médica e administrativa da unidade. Apesar da suspeita noticiada, informamos que ainda estávamos aguardando o resultado do exame para a infecção por coronavírus, que deverá ser divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, para confirmar a causa da morte da paciente.





NOTA PESSOAL: Meus sentimentos á família do Matheus. Que Deus os possa confortar.