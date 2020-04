SESAP confirma: Jovem de 23 anos morreu de coronavirus

Por Willen Benigno Moura | Saúde





Imagem: Divulgação

A Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP-RN) acaba de confirmar à imprensa a causa de morte por coronavírus de Matheus Aciole, de 23 anos, jovem que estava internado desde o dia 27 no Hospital Antônio Prudente e que teve o quadro respiratório evoluindo para parada cardiorrespiratória, onde a equipe tentou reanimar por 40 minutos sem sucesso. Essa é a segunda morte causada pelo vírus no estado e a primeira na capital potiguar.





Nossos sentimentos à família de Matheus Aciole.

Veja a confirmação também no Instagram da SESAP:



