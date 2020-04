Japão se aproxima de 4 mil casos da covid-19

Tóquio contabiliza mais casos de infecção





O número total de casos confirmados do novo coronavírus no Japão chegou a 3.278, informa a agência de notícias nipônica NHK. O número não incluiu os 712 passageiros e tripulantes do cruzeiro Diamond Princess. Com essas pessoas, o total de infectados chega a 3.990.





O número de pessoas mortas por causa da covid-19 é de 89, incluindo nesse total 11 pessoas que estavam a bordo do cruzeiro.





Entre as províncias que dividem o território japonês, a capital Tóquio é a que contabiliza mais casos de infecção por causa da pandemia (891). Conforme as autoridades sanitárias do Japão, este sábado foi o primeiro dia que a região de Tóquio superou os cem novos casos de contágio em um dia, mais 118 foram contaminadas.





Em segundo lugar de contágio, está a província de Osaka (346 casos). As demais províncias com casos reportados são Kanagawa (217), Chiba (212), Aichi (202) e Hokkaido (193).





Por Agência Brasil | Edição: Valéria Aguiar