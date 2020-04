Mandetta discursa em posse de novo ministro e tom é político

Acontece neste momento a posse do novo ministro da Saúde Nelson Teich. Na ocasião, onde estão presentes também outras autoridades, o ex-ministro de estado da Saúde Luiz Henrique Mandetta teve oportunidade de discursar .









O discurso do ex-ministro mostrou nitidamente um tom político. Por diversas vezes afagou nomes de chefes de pasta presentes, enalteceu suas viagens para outros países, inclusive Davos, mas não esqueceu de agradecer ao Presidente Jair Messias Bolsonaro pela oportunidade.





Novo Ministro "Teich"





Na sequência, assina termo de posse o novo Ministro Nelson Teich, que é médico oncologista e empresário onde faz um discurso simples, porém, mostrando estar alinhado com o presidente sobre a volta da abertura do comércio.





Presidente explica saída de Mandetta





O Presidente Jair Bolsonaro aproveitou a oportunidade do seu discurso para minimizar os efeitos da saída de Mandetta e mencionou que o ex-ministro e ele tinham pensamentos diferentes e que seria necessário a mudança neste momento, no entanto, também agredeceu, por duas vezes, a Luiz Henrique e finalizou dizendo que ele não lidera só para a saúde e que foi importante repensar a perspectiva do ex-chefe da pasta de saúde do Brasil. "nosso time é o Brasil", finalizou.