Montadora ajuda na produção de ventiladores mecânicos para UTIs

A Mercedes-Benz do Brasil tem atuado para fortalecer as suas ações de responsabilidade social durante a pandemia do novo coronavírus. Entre as principais iniciativas está a parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia e profissionais de áreas médicas. A empresa está participando junto a essas instituições, e também com o apoio de secretárias das cidades do ABC Paulista, do desenvolvimento de respiradores utilizando como matéria-prima peças da indústria automotiva.





Também conhecidos como ventiladores mecânicos – eficazes e de baixo custo – os testes já foram iniciados nessa semana e a expectativa é que a sua produção comece nos próximos dias em fábricas da Mercedes-Benz e demais empresas voluntárias para suprir com urgência, a princípio, hospitais da região de São Paulo – Estado com o maior número de casos confirmados.





Também em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia e com a Universidade de São Paulo (unidade de São Carlos), a Mercedes-Benz está contribuindo para o desenvolvimento e produção de máscaras de proteção facial extremamente importantes para os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Os equipamentos já estão sendo fabricados em impressoras 3D da empresa (média de 10 por dia) e do Instituto Mauá, conforme a demanda, e serão destinados para hospitais da região do ABC.





Além dos esforços para ajudar a produzir os equipamentos, a companhia, em parceria com o Banco Mercedes-Benz, está comprometida com a doação de cestas básicas e itens de higiene para comunidades carentes, além de diversos itens médicos para hospitais. Até esse momento, já foram entregues mil óculos de proteção para o Pronto Socorro Municipal de São Bernardo do Campo (SP). Para o Pronto Atendimento de Iracemápolis, cidade do interior paulista em que a Mercedes-Benz produz automóveis, estão sendo doados 700 pares de luvas, 30 óculos de proteção e cerca de 540 máscaras respiradoras. Além disso, estão previstas doações de luvas, máscaras e 2 mil testes do Covid-19 para hospitais próximos às plantas da empresa.





Simultaneamente, colaboradores, concessionários e parceiros Mercedes-Benz estão sendo convidados a participar de uma grande campanha de solidariedade com doações de cestas básicas e itens de higiene também para todos os municípios de atuação da companhia. A campanha tem início dia 2 e deve acontecer até 21 de abril, com possibilidade de prorrogação a depender da situação do país.





Empréstimo de veículos





Como fabricante de veículos, a Mercedes-Benz não deixaria de emprestá-los em casos emergenciais. Duas vans Sprinter já estão sendo utilizadas pela Prefeitura de São Bernardo do Campo para transportar passageiros. Os parceiros da Viação Piracicabana também emprestaram sem qualquer custo três vans com motoristas para o transporte diário de funcionários da empresa Magnamed, em Cotia (SP), que vão trabalhar em dois turnos para produzir máscaras usadas no combate ao Covid-19.





“Através de todas essas iniciativas, a Mercedes-Benz do Brasil coloca à disposição suas instalações e sua força de trabalho voluntária a fim de ajudar em todas as frentes possíveis. Nosso propósito é justamente esse: trabalhar ‘Para todos que movem o mundo’. Mais do que nunca, nos comprometemos a ajudar ao próximo e superarmos juntos esse momento extremamente desafiador, tanto para o Brasil quanto para todo o mundo”, declara Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina.





