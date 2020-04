Cadastro e guia de Psicólogo para atendimento

Em meio a essa pandemia, muitos profissionais estão mudando a forma de atender e inclusive os órgãos de Classe ou conselhos, como são chamados, tomaram algumas atitudes.





De acordo com a recomendação do Ministério da Saúde o Conselho Federal de Psicologia autorizou, em carater provisório, durante os meses de março e abril a prestação de serviços psicológicos realizados por meio de tecnologia da informação e da comunicação, como atendimento online sem a necessidade de confirmação da plataforma e-psi para começar o trabalho remoto, contato que seja cadastrado na plataforma e-psi.





A Importância desses profissionais e nossa contribuição. Divulgação Solidária.





O Diário Potiguar é sabedor da importância dos psicólogos nesse período complicado de isolamento social onde pessoas estão vivendo uma crise que atinge o âmbito pessoal e profissional e em virtude disso criamos um cadastro para que os psicólogos possam divulgar seus serviços em uma Página/Guia específica.





Para divulgar gratuitamente seus serviços é só preencher o cadastro atual





ATENÇÃO: O cadastro é baseado nos critérios do Código de Ética para divulgação e os profissionais deverão estar com o cadastro/número de CRP ativo.





Após o cadastro, iremos analisar os dados junto ao site do conselho e a divulgação será de acordo com os critérios do Código de Ética.





CADASTRO (Até dia 07/04/2020)





Os profissionais também deverão se cadastrar no site do órgão “Cadastro e-Psi” (link: https://e-psi.cfp.org.br/ ). Porém, temporariamente para os meses de março e abril, não será necessário aguardar a confirmação da plataforma para começar o trabalho remoto.





Neste link também poderá conhecer que serviços podem ser ofertados por meio online.





* Daremos prioridade para Psicólogos do estado do Rio Grande do Norte