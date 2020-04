Teve o seu auxílio emergencial negado ou ainda não recebeu? veja o que pode fazer

Pedido de revisão de análise pode ser feito no aplicativo





O cidadão que tiver o auxílio emergencial de R$ 600,00 negado pode agora contestar o resultado da análise e pedir novamente o benefício diretamente pelo aplicativo ou site do programa. A atualização nas plataformas foi feita a partir desta segunda-feira (20), informou a Caixa Econômica Federal.





No aplicativo ou no site, quem receber o aviso de “benefício não aprovado” pode verificar o motivo e fazer uma contestação. Se o aviso for de “dados inconclusivos”, o solicitante pode fazer logo a correção das informações e entrar com nova solicitação, de acordo com a Caixa.





A responsável por informar o motivo do auxílio emergencial não ter sido aprovado é a Dataprev, estatal federal de tecnologia que analisa os dados informados pelo solicitante. O resultado é depois homologado pelo Ministério da Cidadania.





Caso seu auxílio esteja "em análise" a orientação é de que se deve esperar um pouco mais e ficar de olho no aplicativo para qualquer nova atualização do status. O Diário Potiguar consultou especialistas que analisaram as comunicações da Caixa e chegarama a conclusão de que praticamente todos que se cadastraram irão receber, com exceção dos que não se enquadram no perfil ou que realizaram algum tipo de fraude.





Para ter direito ao auxílio é preciso atender aos critérios estabelecidos pela legislação, como não ter emprego formal, não receber outro benefício do governo (com exceção do Bolsa Família), não ter renda familiar mensal maior que R$ 3.135,00 ou R$ 522,50 per capita (por pessoa), entre outros. As condições completas são descritas no site do programa





Segundo a Caixa, responsável pelos pagamentos, as principais inconsistências nos dados informados pelos solicitantes são:





• marcação como chefe de família sem indicação de nenhum membro;





• falta de inserção da informação de sexo;





• inserção incorreta de dados de membro da família, tais como CPF e data de nascimento;





• divergência de cadastramento entre membros da mesma família;





• inclusão de alguma pessoa da família com indicativo de óbito.





CadÚnico





Os trabalhadores informais que possuem Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, têm sua elegibilidade para receber o auxílio emergencial analisada automaticamente pela Dataprev.





Nesse caso, se tiver o auxílio negado mesmo acreditando ter direito ao benefício, o trabalhador também pode recorrer diretamente no aplicativo do auxílio emergencial ou no site do programa, informou a Caixa.