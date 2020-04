Trimble libera acesso grátis ao SketchUp para crianças e adolescentes durante a pandemia

Além de entreter, o SketchUp for Schools possibilita o aprendizado com a interação e criação de modelos 3D de forma lúdica e divertida





O SketchUp, software de modelagem 3D pertencente à Trimble, libera o acesso gratuito à plataforma SketchUp for Schools, permitindo que crianças e adolescentes criem desenhos em 3D livremente.





Segundo Edgar Takano, gerente regional de Vendas da Trimble para o SketchUp, o objetivo é disponibilizar uma ferramenta que possa ajudar os pais neste período de prevenção ao Covid-19. “Além de ser divertido, o SketchUp ajuda no desenvolvimento de diversas habilidades como coordenação motora, organização e precisão. Também é utilizado nas atividades escolares em trabalhos de artes, ciências, teatro, biologia e outros”, explica.





Utilizado nas principais escolas primárias em todo o mundo, o SketchUp for Schools pode ser acessado gratuitamente até o dia 30 de junho. Para isso, baste seguir o passo a passo: acesse o link: https://www.sketchup.com/products/sketchup-for-schools e clique na mensagem da tarja vermelha no topo da página. Escolha entre uma conta Google ou Microsoft, autorize o acesso do SketchUp em “Permitir” e depois clique em “ok”. Crie um novo projeto na unidade desejada em “Create New”. Importe um projeto do seu computador ou Google Drive na aba “Aberta”. Comece a explorar as principais ferramentas e funcionalidades para modelar.





Takano afirma que as pessoas que estão trabalhando em casa com crianças são desafiadas todos os dias a se reinventar. “É uma oportunidade única de oferecer uma tarefa diferente, prazerosa, fácil e que ainda estimula os estudos entre os pequenos nessa fase”, conclui.





O SketchUp também disponibiliza gratuitamente treinamentos para todos os níveis de usuários em seu canal no YouTube SketchUp Brasil . Além disso, o SketchUp 3D Warehouse , maior biblioteca de modelos 3D do planeta, também disponibiliza milhares de modelos com acesso totalmente gratuito. Somente no Brasil, o 3D Warehouse possui mais de dois milhões de usuários.









Sobre o SketchUp





O SketchUp, pertencente a Trimble desde 2012, tornou-se uma das ferramentas de modelagem 3D mais populares do mundo. É usado por milhões de pessoas, sendo majoritariamente arquitetos, empresas de engenharia, construção e designers profissionais. Para mais informações, acesse: https://www.sketchup.com/pt-BR





