America do Sul chega a quase 270 mil casos de Coronavírus, Brasil Lidera

A América do Sul chegou, hoje, a marca de quase 270 mil casos de CoronaVírus. O Brasil fica na primeira posição do ranking do Covid-19 com 136.519 casos e 9265 mortes, por provavelmente ser o país mais populoso, em seguida vem o Peru com 58.526 casos (1627 mortes), em terceiro lugar fica Equador com 30.298 casos (1.654 mortos). Na quarta colocação está Chile com 24.581 casos e 285 mortes e em quinto a Colombia com 9.456 casos (407 mortes).



Veja a lista completa e ao final um infográfico

CASOS MORTES BRASIL 136519 9265 PERU 58526 1627 ECUADOR 30298 1654 CHILE 24581 285 COLOMBIA 9456 407 ARGENTINA 5371 282 BOLÍVIA 2081 102 URUGUAY 684 17 PARAGUAY 462 10 VENEZUELA 381 10 GUYANA 93 10 SURINAME 10 1