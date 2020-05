Bolsonaro anuncia saída de Regina Duarte da Secretaria de Cultura

O presidente Jair Bolsonaro postou um vídeo no Twitter, na manhã desta quarta-feira (20/5), ao lado da secretária de Cultura, Regina Duarte, anunciando que a atriz deixará o comando da pasta.





Segundo a postagem, Regina relatou que sente falta da família. "Mas para que ela possa continuar contribuindo com o Governo e a Cultura Brasileira assumirá, em alguns dias, a Cinemateca em SP", diz o texto.





No vídeo, a "Namoradinha do Brasil" começa ironizando as notícias de que ela vem sendo fritada por Bolsonaro. "Está me fritando, presidente?", questiona aos risos.





"Regina, tem duas semanas que uns dois ministros, segundo a mídia, estão sendo fritados. O objetivo é sempre destabilizar a gente e tentar jogar o governo no chão. Não vou ocnseguir. Jamais vou fritar você", afirma, em resposta, o chefe do Executivo Federal.





Apesar da fala do presidente, Regina vinha, sim, sendo fritada. Nessa terça-feira, inclusive, Bolsonaro almoçou com o ator Mario Frias, que em entrevista recente se ofereceu par assumir a Secretaria de Cultura. A declaração foi até postada nas redes sociais do chefe do Planalto antes do encontro.