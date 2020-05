Brasil atinge mais de 92 mil casos e lidera mortes na América do Sul

O Brasil atingiu, hoje, a marca de quase 6500 mortos pelo Covid-19 e lidera casos na américa do Sul. Já são 92630 casos no país segundo dados apurados pelo Diário Potiguar. O Peru ocupa a segunda posição com 40.459 e 1124 mortes. Na 3ª posição está o Equador com 26336 casos e 1063 mortes. Chile, com 17008 casos e 234 mortes, colômbia 7006 (314 mortes) e Argentina 4532 (225 mortes).





Veja a tabela completa e o infográfico atualizado neste dia 2 de maio de 2020





BRASIL 92630 6434 PERU 40459 1124 ECUADOR 26336 1063 CHILE 17008 234 COLOMBIA 7006 314 ARGENTINA 4532 225 BOLÍVIA 1229 66 URUGUAY 648 17 VENEZUELA 335 10 PARAGUAY 333 10 GUYANA 82 9 SURINAME 10 1





Veja o infográfico do Blog do Willen Benigno Moura