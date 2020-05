Brasil pode ter a maior taxa de contágio do Mundo, diz imprensa internacional

A imprensa internacional volta os olhos para o Brasil depois da curva no país subir de uma maneira que está surpreendendo.





Imagem: Agência Brasil

O Jornal "Le Monde" destacou em sua capa no portal que diante do c oronavírus o Brasil está desarmado e com a saúde em colapso.





De acordo com informações do periódico, parte do mundo está com a epidemia oscilando e desaparencendo aos poucos, no entanto, no Brasil está em expansão contabilizando oficialmente 241.000 casos positivos e mais de 16.000 mortes até ontem, 17 de maio.





A reportagem ainda traz relatos de pessoas que estão enterrando seus familiares e faz a comparação países como Espanha e Itália que tem número de casos menores que o Brasil. O Número praticamente dobrou em cerca de dez dias. O mais assustador é que o pico da pandemia é esperada apenas para junho.

Ainda de acordo com o resumo da reportagem, o Imperial College London, destacou o Brasil como um dos que tem a maior taxa de contágio do mundo, com um R 0 de 2,8 - cada doente, por sua vez, infectará, em média, 2,8 novas pessoas. A Alarmist, da Universidade de Washington, prevê até 193.000 vítimas até agosto no país.