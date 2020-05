DataPrev e Caixa não aprovam e mais uma "leva" de brasileiros ficam com dados inconclusivos

Não bastasse o tempo que muitos estão esperando para que tenham seu cadastro aprovado e mais ainda para receber o Auxílio emergencial, agora a Caixa, junto com a DATAPREV liberou um lote de cadastro e deu como resultado "dados inconclusivos" em muitos brasileiros. Não se pode precisar a quantidade exata pois os números são confusos e aparentemente muito fechado para a CAIXA.









Recentemente mostramos aqui o dilema de quem espera pelo auxílio para comprar, principalmente, comida e não estão sendo aprovados.





Chega a parecer até uma piada toda essa história. Além de esperarem pela aprovação, não obtém informações mais detalhadas, há erros no sistema, além de que há pessoas que não conseguiram inserir sua configuração familiar e agora amargam os "dados inconclusivos". Tudo isso por instabilidade do aplicativo e da página do "Auxílio". Além deste problema, quem tem conta virtual no "Caixa Tem" ainda tem que esperar uma "fila" virtual que mais irrita e chega a ser absurdamente humilhante do que resolve o problema. Quem tenta acessar o aplicativo "Caixa Tem" sabe que enfrenta um monte de etapas bizarras do tipo "espere 1 minuto, agora mais 1 para atualizar sua posição, agora espera mais um minuto. É quase uma eternidade.





