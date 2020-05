Café tem aumento e acende sinal de alerta

A saca de 60 quilos do café arábica começou ontem, terça-feira (05), com alta de 0,13% no preço e é vendida a R$ 573,79 na cidade de São Paulo. O café robusta também apresentou alta de 1,73% no valor e a saca é comercializada a R$ 340,94 para retirada no Espírito Santo.







O açúcar cristal apresentou desvalorização de 0,50% e o produto é vendido a R$ 75,56 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos, sem impostos, subiu 0,57% e a mercadoria é comercializada a R$ 77.

No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho registrou alta de 0,99% e é negociada a R$ 48,83. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 44,50. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 42. Em Barreiras, na Bahia, o preço à vista é R$ 41. Os valores são do Canal Rural e Cepea.