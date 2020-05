Coronavírus: Viveremos como astronautas em nosso próprio planeta? reflexão

Via Saúde Today





Sempre tive a impressão de que o planeta terra abriga, ainda, muitos segredos que a ciência não desvendou. Toda essa cúpula na qual vivemos é um emaranhado de mistérios e mudanças. Viver neste mundo é ao mesmo tempo prazeroso e estranho. Essa palavra “estranho” é a que mais se encaixa na minha concepção. Na verdade, o que me chama a atenção é o fato de, tirando a questão de que respiramos oxigênio, o nosso Mundo parece às vezes perfeito para nós e ao mesmo tempo é como se não fossemos criados para viver aqui.



A Bíblia e também muitas explicações científicas provam que fomos gerados da terra e para viver nela, porém, as diversas enfermidades a qual somos acometidos, principalmente causadas por microrganismos, está nos condicionando a mudar nossos hábitos. O Corona vírus (Covid-19 ou Sars-CoV-2) foi a gota “d´água”. Não saímos mais de casa sem máscaras ou Equipamentos de Proteção Individual (EPI), lavamos as mãos com frequência e utilizamos álcool em gel para desinfecção.





Ao mesmo tempo que aumentam os casos e mortes por Covid-19, são criados equipamentos que estão cada vez mais parecidos com filmes de ficção científica. São câmaras de desinfecção, face shield, máscaras futuristas, respiradores criados em impressora 3D, entre outros.

















Usando alguns desses equipamentos e vivenciando o momento atual onde o mundo inteiro usa a tecnologia e a fé para se proteger de uma praga, mais estamos parecendo astronautas em nosso próprio planeta. Todo esse aparato para sair de casa ou atender pacientes parece até uma missão interplanetária.









O que temos a aprender





Embora essa seja a minha visão sobre os fatos atuais as mudanças, mesmo que dolorosas, foram necessárias para o mundo nos mostrar que foi criado para nós, no entanto, nós mudamos o mundo para pior de tal maneira que hoje ele ensina o que devíamos ter feito. Ter mais empatia, mais amor para com o próximo, mais união e, acima de tudo, mais empenho para que a raça humana se tornasse um ser realmente evoluído. Nos convertemos quase em seres irracionais quando o dinheiro fala mais alto e quando a vaidade aflora. Alimentamos um lobo mau da nossa mente e esquecemos de ativar o que nos une. Que essa missão planetária seja uma missão de paz e de evolução, afinal estamos lidando com vidas humanas. Sejamos humanos em nosso planeta.





Por Willen Benigno Moura | willen@saudetoday.com