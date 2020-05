Governo Bolsonaro decide adiar enem

Enem é adiado pelo Inep: Prova ocorrerá em dezembro ou janeiro

Imagem: Agência Brasil



Data do Enem foi adiada por no mínimo 30 dias e no máximo 60 dias. Dessa forma, prova ocorrerá entre dezembro de 2020 ou janeiro de 2021

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas educacionais ( Inep ), órgão do Ministério da Educação, anunciou na tarde desta quarta-feira (20) o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020. A prova será adiada de 30 a 60 dias, ocorrendo entre dezembro ou janeiro, mas ainda não há uma data oficial.





Confira a íntegra da nota do Inep sobre adiamento do Enem





"Atento às demandas da sociedade e manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do Coronavírus no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) decidiram pelo adiamento da aplicação dos exames nas versões impressa e Digital. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao previsto nos editais.





Para tanto, o Inep promoverá uma enquete junto aos inscritos para o Enem 2020, a ser realizada em junho, por meio da Página do Participante. As inscrições para o Enem 2020 seguem abertas até 23h59 desta sexta-feira, 22 de maio".





IG