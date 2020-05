Deputado solicita testagem em massa para o Covid-19 nos servidores do sistema prisional

Vivaldo solicita testagem em massa para o Covid-19 nos servidores do sistema prisional





Imagem: Agência Brasil





O deputado Vivaldo Costa (PSD) encaminhou requerimento onde solicita a testagem em massa para a Covid-19 nos servidores da área de segurança que prestam serviço essencial, especialmente no sistema prisional. A sugestão foi defendida durante Sessão Ordinária nesta quarta-feira (20). A proposta foi encaminhada ao secretário de Saúde Pública, Cipriano Maia e ao secretário da Administração Penitenciária, Pedro Florêncio.





De acordo com informações divulgadas pela imprensa, o novo coronavírus chegou ao sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Pelo menos dois estabelecimentos prisionais, contam com policiais penais contaminados e outra dezena de policiais afastados de suas atividades, por serem do grupo de risco. Além disso, já tem confirmações de presidiários contaminados. Em sua defesa, Vivaldo destacou que aproximadamente 1.100 policiais penais tem manejo direto com cerca de 10.000 mil presos.





“É essencial e urgente a testagem de todos os servidores do sistema penitenciário para conter o avanço da pandemia e mapear a situação dentro das unidades de detenção. Apesar da luta destes profissionais para a não contaminação própria e dos detentos, a situação pode sair do controle a qualquer momento com a existência de casos assintomáticos, excessiva aglomeração e falta de equipamentos de proteção individual”, contou Vivaldo.





