Planos de saúde: ANS divulga números de março

Dados estão disponíveis na Sala de Situação





A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou ontem, terça-feira (05/05), os dados do setor de planos de saúde relativos ao mês de março. As informações estão disponíveis para consulta por meio da Sala de Situação, ferramenta do portal da ANS.









No período, o setor totalizou 47.107.809 beneficiários em planos de assistência médica em todo o Brasil, registrando pequeno crescimento em relação a março de 2019 (veja tabela abaixo). O aumento pode ser verificado nas modalidades de planos coletivos empresariais e coletivos por adesão. Entre os planos individuais ou familiares, houve redução no número de usuários.





Já o segmento exclusivamente odontológico segue em sua trajetória de evolução nos últimos anos, contabilizando 25.960.519 beneficiários – crescimento de 1.539.404 no período de um ano.





Entre os estados, no comparativo entre março de 2019 e março de 2020, o setor registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 19 unidades federativas, sendo Minas Gerais, Goiás e São Paulo as que tiveram o maior ganho em números absolutos. Na segmentação odontológica, apenas Alagoas não registrou crescimento.





A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.





Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF.





Beneficiários em planos de assistência médica, por tipo de contratação