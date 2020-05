Prefeito de Natal faz reunião de emergência depois de fortes chuvas no fim de semana

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, reuniu no último fim de semana, no Palácio Felipe Camarão, o Gabinete de Gerenciamento de Crise do Município para avaliar os danos provocados pelas fortes chuvas que caem na cidade e adotar as providências para recuperar as áreas atingidas. Várias secretarias do Município estão mobilizadas para atender a população em caráter emergencial.

Imagem: Ilustrativa (Ponto de Vista)

“As chuvas registradas em toda a cidade desde a noite da última sexta-feira (15) provocaram alagamentos em muitas ruas e avenidas, geraram prejuízos em diversos bairros e deixaram famílias desabrigadas. Por isso, convocamos o nosso Gabinete de Crise para tomar as providências necessárias a atender a cidade nesse tipo de situação”, afirmou o prefeito Álvaro Dias. “Vamos trabalhar para minimizar os transtornos sentidos pela população”.

Durante a reunião do último sábado, secretários e técnicos que integram o Gabinete de Gerenciamento de Crise apresentaram um relatório com as ações já adotadas para conter os problemas causados pelas chuvas. Mais de 20 pontos de alagamentos foram identificados, muitos deles decorrentes do entupimento de galerias. Também houve análise da situação das lagoas de captação, dos sistemas de bombeamento e das famílias que necessitam de acolhimento social.

Desde o início do dia, órgãos da Prefeitura estão atuando no atendimento a ocorrências. A Defesa Civil Municipal faz o monitoramento de áreas de risco e já isolou locais afetados que oferecem algum tipo de risco à população. O efetivo de plantão 24h foi reforçado com agentes que estavam de folga. Os técnicos da Defesa Civil também fazem o acompanhamento de todo o sistema de chuvas da capital.

As principais ocorrências neste sábado foram relacionadas a pontos de alagamentos em ruas e avenidas, afetando algumas residências com invasão de águas. A Defesa Civil registrou ainda abertura de crateras na Rua Planta Nativa, na Zona Norte, na Avenida Felizardo Firmino, nas Quintas, na Avenida Tropical, no San Vale, como também transbordamento das lagoas de captação de águas pluviais dos bairros de Santarém, Jardim Progresso, Lagoa Azul e Nova Descoberta. A Secretaria de Obras e Infraestrutura (Semov) está com suas equipes levantando os prejuízos e planejando as ações de recuperação das vias comprometidas.

A Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Semtas) distribuiu equipes de abordagem em todas as regiões de Natal. Além de visitas a áreas atingidas, os técnicos da pasta fizeram o cadastro de pessoas desabrigadas em bairros como Redinha, Santarém e no loteamento José Sarney. Todas receberam cestas básicas e itens como colchões.

Participaram da reunião no Palácio Felipe Camarão representantes das secretarias de Obras e Infraestrutura (Semov), Serviços Urbanos (Semsur), Trabalho e Assistência Social (Semtas), Governo (SMG), Mobilidade Urbana (STTU), Segurança Pública e Defesa Social (Semdes), além da Defesa Civil, da Guarda Municipal e da Procuradoria Geral do Município.

Para solicitar a intervenção da Defesa Civil Municipal, as pessoas devem ligar para o número 190, no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), onde há agentes para direcionar a ocorrência para as equipes de plantão.

O Domingo já foi mais tranquilo em relação às chuvas o que deu tempo para que houvesse vazão de águas.