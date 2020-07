BNDES aprova R$ 55,97 milhões para ampliação de oferta de testes da Covid-19 será ampliado

Para ajudar no enfrentamento à pandemia de Covid-19, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 55,97 milhões à Vyttra Diagnósticos Importação e Exportação S.A. O valor será investido na aquisição de testes sorológicos “IgM e IgG”, que são capazes de identificar os anticorpos para o coronavírus em soro ou plasma humano.





Os recursos também serão utilizados em insumos necessários à fabricação de testes rápidos desenvolvidos pela própria empresa. A ajuda se dá por meio do Programa de Apoio Emergencial ao Combate da Pandemia do Coronavírus, criado pelo BNDES para ajudar o sistema de saúde neste momento de crise no setor.





Os testes sorológicos de anticorpos IgM e IgG foram registrados na Anvisa e validados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS (vinculado ao Ministério da Saúde). A estimativa é de que, com o apoio do BNDES em conjunto com outras fontes de recursos, sejam vendidos mais de 4 milhões de testes diagnósticos ao longo de deste ano.





O Programa BNDES de Apoio Emergencial ao Combate da Pandemia do Coronavírus foi lançado no final de março. A inciativa, com orçamento de R$ 2 bilhões, destina-se a prestadores de serviços hospitalares e de montagem e gestão de leitos emergenciais. No entanto, empresas de outros setores que buscam converter suas produções em equipamentos e insumos para saúde também podem ser contempladas.