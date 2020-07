Boa Notícia: Mais de 300 pacientes já receberam alta nos hospitais de Natal

Neste início de semana, a Prefeitura do Natal, através das equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS-Natal), registra a alta de 300 pacientes, sendo 100 do Hospital Municipal de Natal (HMN) e 200 do Hospital de Campanha de Natal (HCN).

Foto: Alex Regis





Após 26 dias de internação, a aposentada Maria José Gomes, 74 anos, recebeu a ducentésima alta hospitalar do HCN, na noite dessa segunda-feira (29). Além do tradicional corredor de palmas, formado por profissionais de saúde, contou com a presença do prefeito Álvaro Dias e do secretário de Saúde, George Antunes. “Maria José não precisou de UTI e, hoje, devolvemos ela a seu cotidiano. Sabemos que é uma pessoa muito religiosa. Então, desejo que Deus a abençoe”, disse o chefe do executivo municipal.





Já a equipe do HMN, comemora a centésima alta hospitalar da unidade com pacientes acometidos pelo coronavírus nesta terça-feira (30). Rosineide Arruda Pessoa, 54 anos, residente na Praia do Meio, em Natal, hipertensa, testou positivo para Covid-19 no dia 18 de junho e venceu a doença. A paciente não precisou de UTI e ficou internada durante dez dias. “Em meio às lutas diárias que vivenciamos no enfrentamento desta doença nova, que tem mexido conosco de tantas formas, devolver os pacientes às suas famílias é uma alegria imensa. Uma felicidade que merece ser compartilhada”, comemora Sâmia de Azevedo, médica infectologista do HMN, destacando que a volta para casa, de quem se internou, enche de entusiasmo todos que estão na linha de frente para deter o coronavírus.





“Nós que trabalhamos na Secretaria Municipal de Saúde de Natal, ficamos felizes em saber que Rosineide teve toda assistência necessária para sua recuperação. Primeiramente, ela foi atendida na UBS de Brasília Teimosa com suspeita de Chikungunya. Após dois dias, os sintomas não desapareceram. Então, ela procurou o Hospital dos Pescadores, onde testou positivo pro Covid-19, e foi transferida para o HMN, permanecendo internada por dez dias. O que desejamos para Rosineide e sua família? Saúde”, comemora o Secretário de Saúde.





O filho de Rosineide, o tatuador Romenis Júlio, 32 anos, relatou que sua mãe procurou o atendimento médico por estar sentindo febre, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. “Rezamos muito, pedimos a Deus por sua recuperação, fizemos corrente de orações. A parte mais sofrível é o isolamento. Por ser uma doença contagiosa, não é permitido acompanhante. A gente fazia vídeo-chamada duas vezes por dia. Só assim, conseguíamos levar ânimo para ela se alimentar e para nossa família. Não poder abraçar, dar um beijo, não ter o contato direto com minha mãe, foi difícil, ainda mais para mim que só tenho ela”, relata.





Editor de Saúde Local: Willen Benigno de Moura