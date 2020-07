Deputado defende a não retomada de aulas presenciais do curso de formação de policiais

Durante a sessão ordinária por Sistema de Deliberação Remota (SDR) da Assembleia Legislativa, desta quinta-feira (09), o deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL) fez um pronunciamento onde solicitou ao Governo do Estado e ao Comando da Polícia Militar que as aulas do curso de formação de aperfeiçoamento de sargentos, que estão acontecendo atualmente no formato EAD (Ensino a Distância), não retomem presencialmente como está programado para acontecer no próximo dia 14 de julho.









Conforme o parlamentar, na última quarta-feira (08), foi elaborado um boletim interno onde constava que as aulas virtuais aconteceriam até o dia 13 de julho. No dia 14, portanto, as aulas retornariam de forma presencial. “É importante dizer que esse curso tem cerca de mil alunos. Como o estado vai fazer aula presencial com mil alunos? Faço aqui uma sugestão de que não retome esse curso de forma presencial agora. Deixemos que os grupos de estudo se posicionem sobre isso, mesmo porque, não está havendo qualquer prejuízo das aulas como estão sendo feitas.





É óbvio que em algum momento haverá necessidade das práticas, que são impossíveis de serem virtuais, mas ainda não é o momento de retomada”, falou. Sandro Pimentel complementou o discurso dizendo que estamos ainda no ápice da pandemia e as aulas presenciais podem prejudicar a saúde das pessoas e ao mesmo tempo levar a doença para dentro de casa. “Faço esse apelo ao Governo do Estado. Não precisa se precipitar”, disse.