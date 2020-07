EDITAL DE CITAÇÃO - JOSÉ CATUNDA DOS SANTOS E MARIA DAS GRAÇAS

PUBLICADO EM 11 DE JULHO DE 2020

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

COMARCA DE NATAL

JUÍZO DE DIREITO DA 21ª VARA CÍVEL

Fórum Des. Miguel Seabra Fagundes

EDITAL DE CITAÇÃO

Prazo 30(trinta) dias





Processo: 0804492-75.2018.8.20.5001

Ação: USUCAPIÃO (49)

MARIA DE LOURDES GOMES e outros (5)

Réu:José Catunda dos Santos





CITANDOS: Herdeiros e sucessores do Réu JOSÉ CATUNDA DOS SANTOS, bem como da confinante Maria das Graças e dos possíveis interessados incertos e desconhecidos, respectivos cônjuges, em lugar incerto e não sabido, na forma do Art. 259, I, CPC.

FINALIDADE: Responder a ação no prazo de quinze (15) dias a contar da fluência do prazo do edital, sob pena de revelia.

OBJETO: Do Imóvel urbano, constituído de casa de morada, com área de 60 m² construída, e seu respectivo terreno com área de 106 m², situado na Rua Doutor Mário Negócio, 1783, Bairro Quintas, Zona urbana/oeste desta capital. Com os seguintes limites e confrontações; ao norte, com a Rua Mário Negócio, com 4,45m; ao sul,com diversos, com 5,70m; ao leste, com terreno municipal, com 24,20m; e ao oeste, com Cícero Marinho, com 24,20m.

ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC/2015).

DADO E PASSADO nesta Comarca de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos 23/06/2020. Eu, PATRICIA MANGABEIRA SANTOS E SILVA, Auxiliar Técnica, digitei e assino por ordem do MM. Juiz de Direito da 21ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN.





Natal, 23 de junho de 2020.





PATRICIA MANGABEIRA SANTOS E SILVA

Auxiliar Técnica

(Documento Assinado Eletronicamente)