Justificando respeito às vítimas do Covid, Kelps abre mão do Fundo Eleitoral

De acordo com a assessoria, Kelps decidiu que não vai usar o Fundo Eleitoral para a disputa da futura eleição de Prefeito de Natal.

Kelps prefere que o dinheiro do Fundo Eleitoral seja utilizado na melhoria do sistema da saúde pública do País do que na disputa de eleições.





“É uma decisão individual minha. Neste momento de Pandemia, quando já morreram mais de 70 mil pessoas por causa do CoronaVírus, não vou me sentir bem utilizando o Fundo Eleitoral para campanha. ”, explica.





“Precisamos evoluir na forma de fazer campanhas. Todos os dias estudo como modernizar a política e vou abandonando hábitos que às vezes estão enraizados na gente de uma forma tão forte que a gente repete com a naturalidade de quem acordar e dorme no dia a dia. Essas mudanças exigem autopoliciamento, disciplina e concentração. Um exercício permanente. Eu tenho orgulho de vir evoluindo também neste item, que é excluir da minha agenda comportamentos e ações que, no passado, eram aceitos como coisas normais e que, agora, pretendo deixar de lado para dar o exemplo”.





Kelps pretende produzir a sua próxima eleição de Prefeito com os elementos modernos de tecnologia, que são mais baratos, mais eficientes e jogam a rotina da política para um futuro menos oneroso para a máquina pública.





“Da mesma forma que quero baratear as campanhas usando ferramentas de baixo custo, defendo que uma administração de Prefeitura siga o mesmo modelo, com uso de tecnologia que aumenta a escala de prestação de serviço ao mesmo tempo que diminui proporcionalmente os gastos de custeio”.