Homem é preso com CNH falsa em Canguaretama

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal por apresentar uma carteira de motorista (CNH) falsa durante uma fiscalização do órgão, neste domingo (26), na BR 101, em Canguaretama.





De acordo com a PRF, o suspeito foi abordado durante uma fiscalização, dirigindo um veículo Montana de cor preta e ao solicitarem a CNH, ele teria dito que não estava com o documento físico, mas tinha a foto da carteira no celular.





Apresentada a referida imagem, os policiais averiguaram nos sistemas de segurança que os dados eram inválidos. Então, o suspeito informou que adquiriu o documento falso, através de contatos em redes sociais, pela quantia de R$ 1.800,00. No entanto, não chegou a realizar o pagamento, e por este motivo só possuía uma foto.





A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, em Nova Cruz/RN.





