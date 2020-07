RN se entristece com morte de Médico Boliviano vítima de Covid-19

Profissional exemplar, excelente médico e cirurgião experiente. É assim que o Dr. Eduardo Campero Garcia era conhecido por seus colegas e pelos pacientes.





Imagem: reprodução Mídias Sociais





Dr. Eduardo, de 64 anos, faleceu no início da noite desta segunda-feira (20). Ele era de nacionalidade boliviana, no entanto vivia no Brasil há pelo menos 40 anos. Segundo informações, Campero estava hospitalizado na Promater há quase 3 semanas, mas não resistiu às complicações decorrentes da covid-19 (coronavirus).





Toda a sua trajetória de excelência em Medicina faz muitos acabarem com preconceitos e confirmarem que bons profissionais não têm nacionalidade, nem sexo, nem etnia. Dr. Eduardo foi mais um exemplo que a boa Medicina não tem nacionalidade.





A família Campero pede o patriarca mas mantem a tradição na Medicina com suas filhas as doutoras Nayana e Nayara Campero.





Por Willen Benigno de Moura