Aprenda a prevenir e tratar a acne causada pelo uso de máscaras

Muitas pessoas reclamaram que o uso de uma capa causou erupções e aqui dizemos como tratá-la.





As mudanças nos nossos hábitos e no nosso dia a dia devido às medidas de segurança exigidas pela nova pandemia do coronavírus têm consequências a nível global, mas também nas medidas mais particulares, mesmo directamente na nossa pele. O uso constante de máscaras, medida fundamental para quem precisa sair de casa no contexto atual, pode causar novos surtos de acne nas derme mais sensíveis. É um possível efeito colateral mais comum do que pensamos, e como as máscaras não são opcionais no momento, o jeito é seguir as recomendações dos médicos e orientação profissional para tentar evitar as espinhas causadas pelo uso das máscaras.





De acordo com especialistas, esse tipo de erupção é conhecido como "acne mecânica" e ocorre devido ao atrito mecânico dos tecidos contra a pele. É um fenômeno comum em atletas e outros profissionais que usam, por exemplo, capacetes em suas práticas diárias. E as dicas para evitar o dilema partem do ponto mais óbvio e importante no contexto da pandemia atual: a higiene.

Usar uma máscara que está sempre limpa é o primeiro passo para evitar "fugas". A ideia, segundo os médicos, é pensar na máscara como pensamos nas nossas roupas íntimas e usar apenas máscaras limpas.



Para quem já tem tendência a acne, a limpeza da pele com produtos adequados, pelo menos duas vezes ao dia, é uma medida essencial para ajudar no combate às espinhas causadas pelo uso de máscaras, uma pela manhã, uma pela manhã. noite. Da mesma forma, a máscara pode ressecar ainda mais a pele, e por isso um bom hidratante, feito para quem enfrenta problemas de acne, pode ser um complemento importante para evitar esse possível efeito colateral de um hábito que infelizmente temos que seguir naquela época. mas isso, felizmente, pode fazer a diferença entre saúde e doença, para nós e para nossas comunidades.





