Deputado fala sobre expectativa de conclusão da Barragem de Oiticica no Seridó

O deputado Vivaldo Costa discutiu assuntos importantes durante sessão remota, nesta quarta-feira (19). Um dos assuntos abordados foi sobre sua expectativa com a conclusão das obras da barragem de Oiticica, no Seridó potiguar. Segundo o parlamentar, o presidente Bolsonaro está dando as condições necessárias para que o projeto seja concluído pelo Governo do Estado. Vivaldo enfatizou ainda a importância do RN buscar melhorias neste momento, em que possui dois representantes no alto escalão do Governo Federal (Rogério Marinho no Ministério do Desenvolvimento Regional e Fábio Faria no Ministério das Comunicações).







Vivaldo também destacou a esperança vinda das mais recentes notícias em torno da vacina contra a Covid-19 produzida em Oxford. Conforme o deputado, ainda este ano deverão ser vacinados grupos de risco, equipes de saúde e segurança. “Mas em meio a tudo isso é preciso redobrar atenção com idosos, para que permaneçam em casa, protegidos”, disse.