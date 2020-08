EDITAL DE INTIMAÇÃO - MARIA DE FATIMA CRISANTO EUFRASIO e SEBASTIAO EUFRASIO SALES

PUBLICADO EM 05 DE AGOSTO DE 2020

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUÍZO DE DIREITO DA 22ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

FORUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES

Rua Doutor Lauro Pinto, 315 - 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP:59064-250 - Tel: 3616-9558









EDITAL DE INTIMAÇÃO (30 DIAS)









Processo nº 0819005-14.2019.8.20.5001

Ação: ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS

Requerentes: MARIA DE FATIMA CRISANTO EUFRASIO e SEBASTIAO EUFRASIO SALES





O Exmº Sr Dr. Luis Felipe Lück Marroquim, Juiz de Direito da 22ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN, FAZ SABER: para conhecimento público, que tramita perante o Juízo de Direito da 22ª Vara Cível os autos nº 0806272-50.2018.8.20.5001 Ação de ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS proposta por MARIA DE FATIMA CRISANTO EUFRASIO e SEBASTIAO EUFRASIO SALES, inscritos no CPF/MF sob os nºs 791.909.604-91 e 108.584.234-72, respectivamente, ambos residentes e domiciliados em Natal/RN, tendo sido determinada a INTIMAÇÃO dos eventuais terceiros interessados, para tomarem ciência da referida ação, no prazo de 30 (trinta) dias.





CUMPRA-SE. Dado e Passado, nesta Cidade do Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, Eu, Marcelo Quintino de Araújo, Auxiliar Técnico, digitei.





Natal, 17 de julho de 2020





LUIS FELIPE LUCK MARROQUIM