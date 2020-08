EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - ALTERAÇÃO REGIME DE BENS DE CASAL

Publicado em 19 de agosto de 2020









EDITAL DE NOTIFICAÇÃO









(Art 734, § 1º do CPC/2015)





O Dr. NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO, Juiz de Direito da 21ª Vara Cível da Comarca de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições, na forma da lei, etc.

FAZ SABER, a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de Bens do casal M. L. L., CPF: 048.751.934-59 e G. F. DE A., CPF: 068.507.504-45, ambos residentes na Rua Monsenhor José Paulino, 1076, Apto 502, Tirol, NATAL - RN - CEP: 59022-200, nos autos nº 0805719-32.2020.8.20.501.





FINALIDADE: Resguardar direitos de terceiros.





ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelos requerentes.





E para que ninguém alegue desconhecimento, mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume, e publicado duas vezes em jornal de ampla circulação, e uma vez no Dje.





DADO E PASSADO nesta Comarca de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos 6 de março de 2020. Eu, Terezinha de Jesus Góes Pereira da Silva, Técnica Judiciária, digitei, conferi e assino o presente edital por ordem do MM. Juiz de Direito da 21ª Vara Cível de Natal/RN.





