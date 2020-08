Elenco de Flor do Caribe fala com o Diário Potiguar sobre as belezas do Rio Grande do Norte

O Diário Potiguar participou das coletivas de Imprensa sobre a reprise de Flor do Caribe. Na ocasião conversamos com o elenco e com o Diretor Jayme Monjardim.





Imagem: Montagem Elenco (Assessoria Globo)

Em um clima agradável de reencontro o elenco falou sobre a satisfação em saber que a novela iria ao ar e depois de tantos depoimentos repletos de memórias afetivas, o diretor artístico Jayme Monjardim aproveitou para lembrar o porquê de escolher Natal como pano de fundo para ‘Flor do Caribe’. “O Rio Grande do Norte tem magia. Natal é incrível e tivemos a oportunidade de conhecer as praias e toda a região. Foi uma experiência inacreditável”, define.