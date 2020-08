Empresa desenvolve filtro de ar condicionado capaz de reter partículas do novo coronavírus

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) desenvolvem um projeto de filtro de ar condicionado capaz de reter partículas biológicas e evitar que elas se espalhem pelo ambiente. Segundo os pesquisadores à frente do projeto, o filtro pode evitar a dissipação do novo coronavírus.





De acordo com as instituições que financiam a iniciativa, os modelos de ar-condicionado disponíveis no mercado atualmente possuem diferentes tipos de filtros, que apenas atuam como barreira mecânica a poeiras ou partículas maiores suspensas no ar. Além disso, o protótipo de filtro que está sendo produzido é reutilizável.





A Embrapii é uma organização social com contrato de gestão com diversos órgãos do governo federal.





Brasil 61