Menino deixa seu cabelo crescer por nove anos para doar a crianças com câncer

Esse carinha conseguiu seu primeiro corte de cabelo por uma boa causa.

Reilly Stancombe é um menino de nove anos de Essex, Reino Unido. que deixou seu cabelo crescer por toda a vida com um propósito generoso.





No início ele queria se parecer com seu ídolo, o jogador de futebol Gareth Bale, mas depois percebeu que crianças com câncer perdiam os cabelos devido à quimioterapia.









Foi naquele momento que ela decidiu que deixar o cabelo crescer serviria a um propósito mais cuidadoso.





“Eu queria dar para pessoas que têm câncer e vi muitas crianças lutando contra essa doença que não tinham cabelo”, disse o menino em uma entrevista.









Na época de seu primeiro corte, seu cabelo comprido media mais de 60 cm. "Eu estava com medo, tenho que admitir", disse Reilly sobre seu primeiro corte de cabelo.





Reilly doou seu cabelo para a organização Little Princess Trust, que é responsável por transformá-lo em perucas que são doadas a pequenos guerreiros que lutam contra o câncer.









Além disso, o menino generoso começou a arrecadar £ 100 para a caridade, que também ajuda em projetos de pesquisa de tratamentos menos tóxicos. O impacto de sua ação foi tão grande que ele conseguiu arrecadar mais de £ 3.300 em sua página GoFundMe em menos de uma semana.