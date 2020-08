Este é o felino mais perigoso do mundo e é muito menor que um leão

Bem, dizem que o tamanho não importa e este gatinho nos mostra que você não precisa ser imponente para ser letal.





O menor gato selvagem da África faz parte do que é considerado a espécie mais mortal do mundo. Conhecido como gato-do-mato, o animal pode viajar mais de 30 km durante as caçadas e consegue 60% das presas. O percentual é o maior entre qualquer gato selvagem e muito superior ao dos leões, que, por exemplo, gira em torno de 25%.





Este gato curioso vive em áreas áridas da África e da Ásia. Com pequenas manchas ou listras pretas e cabelos claros, consegue camuflar-se bem entre a vegetação seca dos desertos, principalmente à noite. É difícil imaginar que um animal tão fofo possa ser tão mortal, mas não é isso que sua presa pensa. Este animal ainda mata mais de dez pequenos animais por jogo e consegue saltar mais de um metro para pegar pássaros.



Os adultos desta espécie podem medir entre 36 e 52 cm e pesar entre um e três quilos. Sua técnica é capturar rapidamente, mas também pode ficar à espreita por horas, esperando o momento ideal para aparecer para surpreender sua presa.

Nation MX