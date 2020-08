A população não pode aceitar apenas R$ 300,00 de Auxilio, diz Deputado Federal de Minas

O Deputado Federal, André Janones(AVANTE), vem realizando uma série de lives e conversando com a população desde que iniciou uma batalha para a aprovação do Auxílio Emergencial de R$ 600,00.

Cada vídeo ele traz notícias sobre o tema e conclama a população a ficar alerta sobre uma possível redução do valor em plena pandemia onde a população está sofrendo com desemprego e grandes perdas financeiras que dificultam, inclusive, a compra de alimentação.

No último vídeo, publicado ontem(sexta-feira,28) ele disse que falta dignidade ao proporem um auxílio de R$ 300,00 e que ele é um dos defensores da manutenção do valor atual, de R$ 600,00.

"Mais importante é pensar no estômago da população do que pensar no rombo" e "a maioria de quem recebeu o auxilio está usando para comprar comida. " Finaliza André no vídeo.

Veja o vídeo publicado no seu perfil no youtube: