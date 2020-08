Sem casos de Covid-19, Hospital Tarcísio Maia abre UTI nova para pacientes gerais

Com a redução no ritmo de avanço da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Norte, a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) inverteu na última sexta-feira 21 as duas unidades de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró, na região Oeste do Estado.





A partir de agora, a UTI que foi montada para atender exclusivamente pacientes com Covid-19 passa a ser destinada ao atendimento geral, enquanto que a UTI geral agora é dedicada aos pacientes com coronavírus. Com a inversão, agora são 20 leitos gerais e apenas 9 para Covid.

Segundo a Sesap, a inversão aconteceu porque caiu a demanda por leitos para tratar Covid-19 em Mossoró. No dia do fechamento da UTI para coronavírus, não havia pacientes internados com a doença na unidade.

Pelas redes sociais, a governadora Fátima Bezerra comemorou o fechamento de leitos para tratar a Covid. Ela compartilhou um vídeo no Instagram feito por profissionais de saúde do hospital. Nas imagens, eles narram os momentos de dificuldade vividos na UTI.

“Foram 136 dias de muita luta e medo, mas acima de tudo muita vontade de vencer. 211 profissionais de saúde, entre médicos (22), enfermeiros (21), fisioterapeutas (36), técnicos de enfermagem (120) e higienistas (12). Heróis anônimos de carne, osso e sentimento cuidaram de 227 pacientes. 227 ‘amores de alguém’”, afirmaram os profissionais de saúde, em cartazes apresentados no vídeo.

Eles continuam: “As portas da temida UTI Covid (agora não mais Covid) se abrirão para receber mais vidas para salvarmos, como escolhemos fazer, mas dessa vez sem o peso dos capotes, dos óculos e do medo. Ainda não é o fim, a Guerra contra todas as ameaças invisíveis que existem continua. E nós continuaremos aqui por vocês”. Na legenda, a governadora escreveu: “Gratidão”