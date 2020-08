Shopping de Natal ganha selo de higiene e segurança da Bureau Veritas

Líder mundial de inspeção e certificação atesta centro comercial como ambiente seguro para clientes, lojistas e colaboradores





O Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC), atestou o Natal Shopping com a certificação Clean & Safe do selo Safeguard. O selo reforça que a empresa adota os requisitos legais e boas práticas específicas de prevenção da propagação do novo coronavírus para garantir a segurança de colaboradores e clientes.





“Para nós é fundamental contar com parceiros como o Bureau Veritas. Nossa prioridade é zelar pela segurança das pessoas e contar com a garantia de que estamos adotando as melhores práticas do mercado com medidas específicas na prevenção da propagação do novo coronavírus”, afirma Felipe Furtado, superintendente do Natal Shopping.





O selo avalia ainda o compromisso da gestão e cumprimento de regras e boas práticas de segurança e qualidade e certifica a adoção de medidas de segurança como sinalizações de distanciamento, limpeza e desinfecção dos ambientes físicos e processos de higiene para colaboradores, além de boas práticas, como o uso de máscaras e medição de temperatura nas entradas dos empreendimentos nas localidades onde a medida é obrigatória.





Regras e boas práticas de atendimento também são analisadas, como adoção de meios de pagamento contactless, em que não há circulação de notas de dinheiro ou toque em máquinas de cartões, e vigilância e gerenciamento de casos suspeitos ou comprovados de covid-19.





O processo de certificação dos empreendimentos da Ancar Ivanhoe inicia com o treinamento de avaliadores, colaboradores e lojistas, seguido de uma visita inicial em cada shopping center. A partir da análise de relatório, é emitido o certificado que será monitorado com visitas presenciais mensais. Participam do programa ainda os demais shoppings do grupo Ancar Ivanhoe, como Botafogo Praia, Madureira, Boulevard, Nova América, Rio Design Barra e Rio Design Leblon, além do Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro; Itaquera, Pátio Paulista, em São Paulo, Golden Square, em São Bernardo do Campo e Parque das Bandeiras, em Campinas; North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Marcanaú e Via Sul, no Ceará, além do Natal Shopping, no Rio Grande do Norte; Conjunto Nacional, em Brasília; Pantanal Shoppings, em Cuiabá e Porto Velho Shopping, em Rondônia.





A renovação inclui visitas sem aviso prévio e um canal de denúncias do Bureau Veritas. Os empreendimentos recebem um kit com as sinalizações que devem ser expostas ao público, informando que o ambiente é certificado e com um QR Code para que os clientes possam consultar a validade do selo.





Sobre o Grupo Bureau Veritas





O Bureau Veritas é líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC). Com receita global de 4,6 bilhões de euros, a empresa está presente em 140 países, atendendo 400 mil clientes com suas cinco divisões de negócios: Marítimo & Offshore, Agronegócio & Commodities, Indústria, Construção & Infraestrutura e Power & Utilities. Com mais de 5 mil colaboradores no Brasil a empresa oferece seu portfólio completo de serviços, garantindo conformidade, controle de cadeias de suprimentos, antecipação de tendências, reduzindo riscos, aumentando eficiência e cuidando da reputação de seus clientes. Mais informações no site www.bureauveritas.com.br





Sobre a Ancar Ivanhoe