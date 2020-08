Sistema monitora presença do novo coronavírus no ar

Agência FAPESP * – As aulas on-line ministradas por professores do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP) aos estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação estão também abertas ao público interessado.









A iniciativa é do Departamento de Matemática Aplicada e Estatística do ICMC-USP, como parte do programa “Aulas Abertas”.





Entre as nove opções dispon ibilizadas há disciplinas de graduação sobre mineração estatística de dados, probabilidade, otimização linear, métodos numéricos e computacionais, métodos do cálculo numérico, modelos de regressão e aprendizado supervisionado, análise multivariada e aprendizado não supervisionado. Nos cursos de pós-graduação, os interessados podem assistir à aula sobre teoria assintótica.





O objetivo do programa é aproximar o ICMC da comunidade, promovendo o incentivo à vivência acadêmica por meio das aulas e da interação com os alunos. Nos encontros, os professores fazem uma descrição geral das disciplinas e das técnicas a serem aprendidas, ressaltando sua importância para o curso e para a vida profissional dos estudantes.





As aulas abertas começam no dia 24 de agosto de 2020 e são voltadas a alunos do ensino médio, vestibulandos, estudantes de outras universidades, docentes, pesquisadores e a toda a comunidade.





site do ICMC. A participação é gratuita e não requer inscrição prévia, basta acessar o link disponibilizado em cada uma das nove aulas, nos dias e horários informados no

*Com informações da Assessoria de Comunicação do ICMC-USP .