Cambista é executado em via publica no interior do estado

A cidade de Mossoró, localizada na região Oeste do Rio Grande do Norte, registra mais um homicídio e eleva para 125 o número de assassinatos no ano. O crime aconteceu por volta das 10h30min desta manhã do último sábado(12), na Avenida São Jerônimo no Parque das Rosas do Santa Delmira.











A vitima foi identificada como Jeronimo Soares de Lima, conhecido como "Careca" 39 anos de idade, era cambista de jogo do bicho e segundo informações morava na Favela do Fio naquela região. Segundo a polícia a Careca tinha deixado sua moto para conserto em uma oficina mecânica, saiu entrrou em uma residência nas imediações e quando saiu que retornava para a Oficina, foi surpreendido pelos inimigos.

A vítima teria percebido a presença dos atiradores e tentou correr, mas foi perseguido e morto. A perícia criminal, recolheu 30 capsulas de pistolas de calibres .40 e .380, que ficaram espalhadas no local. O perito Marcos Dayan identificou 16 perfurações no corpo do cambista.

O delegado de plantão DPC Teixeira Junior esteve com sua equipe no local, acompanhando o trabalho da perícia e colhendo informações junto a familia da vítima, dando início as investigações do crime. Contam no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte dois processos e uma execução de pena contra Jerônimo Soares de Lima.

Os crimes são referentes a ameaça (artigo 147), que está em tramitação no judiciário pedente de julgamento, crime de trânsito e uma pena privativa de liberdade, ou seja condenação. No momento ele estava em regime aberto, assinando mensalmente o livro de presença da justiça.

Fim da Linha