“Dono da Havan pediu minha cabeça”, diz Sheherazade

Após quase 10 anos trabalhando no SBT, Rachel Sheherazade foi demitida da emissora. A saída forçada, segundo a jornalista, foi porque o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, teria pedido, publicamente, que Silvio Santos a demitisse por conta das suas opiniões políticas.

Na conversa com a coluna Leo Dias, Rachel falou de outras polêmicas, do problema de a internet ser considerada “terra de ninguém”, e de ter que andar de carro blindado por ser tão ameaçada por grupos políticos.





Leo Dias — Olá, amigos do Metrópoles, a entrevista de hoje é com a grande jornalista Rachel Scherazade, que, depois de 9 anos, encerra o seu ciclo dentro do SBT.





Rachel Sheherazade — Oi, Leo, tudo bem!? Eu entrei no SBT em março de 2011, então são mais de 9 anos. São quase 10.





Em algum momento da entrevista, segundo o Metrópoles, ela mencionou que o Dono da Havan havia pedido a "cabeça" da jornalista.





Por Diário Vip | Metrópoles