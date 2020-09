Duas pessoas morrem em acidente envolvendo carros e caminhão no RN

Um acidente na BR-304, no trecho que liga as cidades de Mossoró e Assu, no interior do Rio Grande do Norte, deixou duas pessoas mortas na tarde desta quarta-feira (23).











De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 89 da pista e envolveu dois carros - um do tipo Focus e uma Saveiro -, além de um caminhão. Segundo a PRF, um dos veículos tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu frontalmente com o outro. O caminhão, que seguia atrás, bateu em seguida, mesmo tentando desviar - ele chegou a sair da pista após a colisão.

O condutor da saveiro, Edson Iedo Alves Mota, morreu na hora. A condutora do Focus, Ana Paula dos Santos Paiva, que morava em Assu, chegou a receber atendimento médico no local, mas também não resistiu - ela estava sozinha no carro. Um outro homem que estava com Edson no veículo foi levado em estado grave para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

Em um trecho próximo da pista, no km 93, outro acidente aconteceu nesta tarde. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão foi transversal entre uma motocicleta e um carro do tipo Ônix. Esse acidente deixou uma pessoa morta, que ainda não teve o nome divulgado, no local.

Informações de