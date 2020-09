EDITAL DE CITAÇÃO (USUCAPIAO) - IARA MORAIS DE ARAÚJO CAMELO

Publicado em 24/09/2020

EDITAL DE CITAÇÃO

Prazo: 30(trinta) dias

O(A) Doutor(a) Tatiana Lobo Maia, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc.





FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita por esta e sua Secretaria a Ação de Usucapião, Processo de nº 0803467-21.2012.8.20.0124, proposta por TENILSON FERNANDES DA SILVA contra IARA MORAIS DE ARAÚJO CAMELO, tendo sido determinada a CITAÇÃO dos RÉUS EM LUGAR INCERTO E OS EVENTUAIS INTERESSADOS, para que os mesmos, querendo, contestem a referida ação no prazo de 15(quinze) dias, a contar do fim do prazo deste edital, sob pena de revelia e confissão. Autor: TENILSON FERNANDES DA SILVA, Solteiro, com endereço à Rua São Caetano, 12, Emaús, CEP 59148-410, Parnamirim/RN. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL , Lote nº 29, da Quadra B, integrante do desmembramento denominado "Redenção", Zona de expansão urbana deste Município, medindo 240,00m² de superfície, limitando-se ao Norte, com a Rua Projetada, atualmente, denominada Rua Santa Anastácia, com 20,00m; ao Sul, com lote 27 medindo 20,00m; ao Leste, limita-se com o lote 30, medindo 12,00 metros e ao Oeste, com a Rua Projetada, denominada São Caetano, Bairro Emaús, Parnamirim/RN, com 12,00 metros. O nº Av.2-16 5000-A, lançados no livro "2" de registro geral, em 23 de janeiro de 1993.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo legal, serão presumidas verdadeiras as alegações contidas na petição inicial. Eu, Sandra Christiane A dos Santos Fragoso, Auxiliar técnica, digitei.