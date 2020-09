Educação: Para sair da crise, acrescente formações no currículo

Pesquisador renomado, Italu Colares mostra que este é o momento de acrescentar formações no currículo para superar a crise. Assim como em todas as pandemias, mais uma vez o mundo está mudando.

É tempo de mudanças. O mundo está passando por uma série de transformações com esta crise gerada pela pandemia, e uma oportunidade para sair dela com êxito é acrescentar formações no currículo. Esta é a opinião do reitor da Emil Brunner World University, o brasileiro Italu Colares.





Ele destaca que “a procura é grande pelo público brasileiro não somente por desejar um diploma/certificado emitido por uma universidade localizada em um país de primeiro mundo, mas também porque a plataforma online da mesma é mais desenvolvida além da utilização do sistema alemão de ensino que visa que a pesquisa e o ensino caminhem de mãos dadas fazendo ciência de verdade acima dos interesses estatais”.





A EBWU é uma universidade americana localizada em Miami, Flórida, que possui uma proposta única com fim de atender os brasileiros não falantes da língua inglesa com programas educacionais de bacharelado, especialização, mestrado, doutorado e pós doutorado no idioma português.





Italu Colares é um pesquisador renomado, reconhecido e acreditado em mais de 110 países. Ele possui formações em universidades de todo o mundo, inclusive cursou pós-doutorado em Portugal. É respeitado por muitos como uma das maiores autoridades acadêmicas no campo da teologia na América Latina.