Homem sofre tentativa de homicídio por arma branca

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados por volta das 20h30min do último sábado(12), para uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma branca na descida do Aeroporto II (Macarrão), onde uma pessoa teria sido esfaqueada na local.

















Quando as equipes chegaram no local, se depararam com a pessoa de José Jerônimo da Silva, 43 anos, apresentando duas perfurações de faca, uma no pescoço e outro no braço. A vítima recebeu atendimento inicial do SAMU no local e depois foi encaminhado para o Hospital Regional Tarcísio Maia.





Até o momento não há informação sobre a motivação do atentado. Policiais militares do 2º BPM tentaram coletar informações sobre o corrido, mas no local ninguém quis falar nada. O agressor que não foi identificado, conseguiu fugir antes da chegada dos policiais. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.