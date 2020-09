Homem é baleado dentro de casa em Mossoró

A cidade de Mossoró, na região Oeste do Rio Grande do Norte, registra mais um homicídio provocado por disparos de arma de fogo, elevando para 123 o numero de assassinatos no município em 2020. O crime aconteceu na noite desta quarta feira 09 de setembro, na Rua Martins Júnior no Bairro Planalto 13 de Maio e teve como vítima, Atailton Rodrigues de Carvalho de 41 anos de idade.





As informações repassadas pela família para a Polícia Militar, são de que Atailton teria sido vítima de um assalto. Ele estava em casa com a família, quando uma dupla de moto chegou na residência, invadiu o imóvel e atirou na vitima. Após os disparos os criminosos fugiram levando o celular e outros pertences do rapaz que segundo a família não tinha envolvimento com ilícitos.

Atailton Rodrigues, foi atingido com tiros nas costas e na cabeça e ainda chegou a ser socorrido por familiares, para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiu e foi a óbito ao dar entrada naquela unidade hospitalar. A Polícia ainda não sabe quais teriam sido os verdadeiros motivos para o crime.

A família fala em assalto. No sistema do Judiciário Potiguar não há registros de antecedentes criminais, em desfavor da vítima, que segundo seus familiares trabalhava no abate de galinhas.

O corpo será removido do necrotério do HRTM para o Instituto de Medicinal legal do Itep onde será necropsiado e depois liberado para a família. O crime será investigado pela Delegacia de homicídios de Mossoró (DHM), que deverá a princípio trabalhar com hipótese de latrocínio.

