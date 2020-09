Polícia Federal prende suspeito de participação em assaltos a Agências de Correios do RN

Policiais Federais efetuaram a prisão na cidade de Pedro Velho, região leste do Estado — Foto: PF/Divulgação





A Polícia Federal prendeu um homem de 32 anos acusado de participar de assaltos a agências dos correios no Rio Grande do Norte. A prisão aconteceu na sexta (7) na cidade de Pedro Velho, Região Leste do Estado, em cumprimento a um mandado expedido pela 14ª. Vara Federal de Natal.



As investigações que levaram a prisão foram conduzidas pelo Grupo Especial de Capturas da PF. A polícia suspeita que o homem preso tenha participado do assalto a agência dos Correios de Montanhas, ocorrida no ano de 2009. Na época os criminosos trocaram tiros com Policiais Federais e alguns integrantes da quadrilha conseguiram fugir.

De acordo com a PF, o suspeito também fazia parte da quadrilha que tinha como líder Gilmar da Cruz da Silva, o ‘Cural’, morto em confronto com a Polícia Civil, em 2016.

Após passar por exame de corpo de delito no ITEP, o homem está sob custódia na superintendência da PF, à disposição da Justiça.

G1/RN