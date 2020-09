Comando conjunto entre RN e PB realizará Campanha de Doação de Sangue

Nesta sexta-feira, 11 de setembro, a partir das 9h, o Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba, composto pela Marinha do Brasil (Comando do 3o Distrito Naval), Exército Brasileiro (7a Brigada de Infantaria Motorizada) e Força Aérea Brasileira (ALA 10), realizará uma Campanha de Doação de Sangue no Hemocentro do Rio Grande do Norte (Hemonorte), em Natal.







A campanha tem a finalidade de aumentar o estoque dos bancos de sangue durante a pandemia do coronavírus. A ação contará com a participação de militares das Forças Armadas.

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba é um dos 10 Comandos Conjuntos ativados pelo Ministério da Defesa, em março deste ano, no âmbito da Operação COVID-19, no combate aos impactos do coronavírus no Brasil.

“Forças Armadas, AJUDAR ESTÁ NO NOSSO SANGUE”.