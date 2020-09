Homem é morto em casa enquanto assistia TV

Mais um homicídio praticado em Mossoró e quem traz informações é o G1/RN. A situação da cidade é de guerra. Todos os dias se repetem casos de execução e tentativas de homicídio. Entenda. Mais um homicídio praticado em Mossoró e quem traz informações é o G1/RN. A situação da cidade é de guerra. Todos os dias se repetem casos de execução e tentativas de homicídio. Entenda.





Um homem foi morto a tiros dentro de casa, enquanto assitia a uma partida de futebol na TV na noite desta quarta-feira (9), em Mossoró, na região Oeste do Estado. De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados invadiram a residência, atiraram na vítima, em seguida pegaram o celular e fugiram. Atailton Rodrigues de Carvalho, de 29 anos, morreu depois de dar entrada no hospital.



O crime aconteceu na Rua Martins Júnior, no bairro Planalto 13 de Maio, por volta das 22h. No momento do crime a mãe e a irmã da vítima também estavam em casa. A família da vítima contou que os dois homens chegaram a pé, arrombaram a porta da casa e encontraram Atailton na sala assistindo a um jogo de futebol na TV.

Um dos suspeitos pediu o celular da vítima e em seguida atirou. Atailton foi atingido por pelo menos, 4 tiros. Ele ainda foi socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas morreu logo após dar entrada na unidade

Viaturas da PM realizaram buscas na região, mas nenhum dos suspeitos foi localizado. O crime será investigado pela Polícia Civil.