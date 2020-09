Saiba quais linhas de ônibus voltam a circular hoje na capital potiguar

Nove linhas de ônibus voltam a circular e outras cinco passam por mudanças nesta segunda-feira (14/09)

A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU), informa que a partir desta segunda-feira (14/09) 70% da frota do transporte coletivo estará em circulação, além do retorno de 12 linhas de transporte coletivo.

Militar aposentado da Aeronáutica morre vítima de atropelamento no interior do estado

Segundo o órgão, a medida visa adequar a rede de transporte a circulação de passageiros, além de cumprir o acordo firmado em audiência referente a Ação Civil Pública nº 0836814-80.2020.8.20.5001.





LINHAS QUE RETORNAM





Segundo a STTU, três linhas já retornaram à operação as linhas que já retornaram à operação. São elas: 536 (Nova Cidade/Alecrim, via Rua Jaguarari), 544 (Mirassol/Pitimbu, via Cidade Satélite) e 589 (Felipe Camarão/Rodoviária, via Jardim América).





Outras nove linhas retornarão à operação. São elas:





Linha N-25 (antigas 13 e 25)





A linha N-25 (Redinha/Bairro Nordeste, via Alecrim) iniciará sua operação na próxima segunda-feira (14/09) ligando a Redinha ao Bairro Nordeste, passando pela Ribeira, Cidade Alta e Alecrim com intervalo médio de 30 minutos.





Com essa linha, o bairro da Redinha volta a ter ligação direta com o centro da cidade – que era realizado pela linha 13 – e o Bairro Nordeste continuará sendo atendido em itinerário similar ao realizado pela linha 25.





Para ir à Petrópolis, o morador da Redinha poderá realizar integração temporal na Ribeira com as linhas 33A, N-35, L-37, S-46 e L-56. Já o morador do Bairro Nordeste poderá realizar integração temporal com as linhas N-05, N-15, 17/78, O-22, N-64 e N-70 na Av. Rio Branco.





Já a linha O-19 (Cidade da Esperança/Ribeira, via KM-06), que estava operando como 19/25 para atender o Bairro Nordeste, voltará a seu itinerário normal.





Linha 33B









Também voltará a operação a linha 33B, que faz a ligação entre o Planalto e Lagoa Seca, passando pelo Shopping Midway Mall.





Linha L-48





A linha L-48 (Rocas/Nova Descoberta) passa a operar a partir dessa segunda-feira (14/09) no Terminal da Rocas, ligando o centro da cidade ao bairro de Nova Descoberta, sem passar pelo Campus da UFRN.





O morador de Santos Reis, onde era o terminal da antiga linha 48, continuará contando com as linhas N-25, N-35, N-43 (antiga 64A/43), 75A, 78A/47 e N-84 para seguir para os mesmos destinos da linha L-48 por meio da integração temporal.





Linha 66





A linha 66 (Ponta Negra/Bom Pastor) volta a operar a partir desta segunda-feira (14/09) ligando a região de Ponta Negra até a Zona Oeste da capital.





Linha 557





A linha 557 (Mirassol/Tirol, via Midway Mall) passa a operar nesta segunda-feira (14/09) ligando Mirassol e conjunto dos Professores ao Campus, Nova Descoberta e ao Midway Mall, além de passar na Vila São José. Essa linha terá tarifa de R$ 3,20.





O intervalo médio entre as viagens da linha será de 20 minutos e permitirá que os moradores de Mirassol, Conjunto dos Professores e Nova Descoberta possam acessar o Midway Mall ou o Natal Shopping de forma mais ágil e barata, além de permitir a integração temporal com as demais linhas do sistema nos dois locais, pagando R$ 0,80 de complemento tarifário.





Linha 581





A linha 581 (Gramoré/Santa Catarina, via Vila Verde/Av. Itapetinga) passa a operar a partir desta segunda-feira (14/09) ligando o Vila Verde a região do Partage Shopping e Nordestão Santa Catarina cobrando a tarifa de R$ 3,20.





O intervalo médio entre as viagens da linha será de 20 minutos e, além de ligar o Vila Verde a região comercial da Zona Norte, também permitirá a integração temporal na Av. Itapetinga com as linhas N-15, N-43 (antiga 64A/43), N-73 e 78A/47 e no Nordestão com as linhas N-02, N-08, N-29 (antiga 10/29), N-35, N-60, N-64, O-76 e N-79.





Linha 585





A linha 585 (Planalto/Village do Prata, via Rua Mira Mangue) iniciará sua operação na segunda-feira (14/09) ligando a Coophab e o Village do Prata ao Planalto com uma tarifa de R$ 3,20.





O intervalo médio entre as viagens será de 20 minutos e, por meio da 585, será possível realizar integração com as linhas O-24, O-33, 33A, O-38, O-40 e 41A.





Linha 591





A linha 591 (Jardim Progresso/Santa Catarina, via Rua José Luís da Silva) vai ligar o Jardim Progresso a região comercial da Zona Norte com uma tarifa de R$ 3,20 nesta segunda-feira (14/09).





O intervalo médio entre as viagens da linha será de 15 minutos no pico e 20 minutos no entrepico e permitirá a integração temporal no Nordestão com as linhas N-02, N-08, N-29 (antiga 10/29), N-35, N-60, N-64, O-76 e N-79.





Linha 592





A linha 592 (Circular Residencial Redinha) volta a operar em seu itinerário usual a partir desta segunda-feira (14/09) com tarifa de R$ 3,20.





LINHAS COM MUDANÇAS DE ITINERÁRIO





Além do retorno das linhas, a STTU também irá promover alterações no itinerário de diversas linhas de ônibus, como forma de adequar a operação a atual demanda de passageiros.





Linha N-02





A linha 02 (Gramoré/Mirassol) passa a operar com retorno na Av. Bernardo Vieira, na rotatória com a Av. Xavier da Silveira, passando a se chamar N-02 (Gramoré/Morro Branco, via Midway Mall) a partir desta segunda-feira (14/09).





O intervalo médio de operação da linha será de 20 minutos durante o dia e permitirá que o passageiro tenha acesso a um ônibus vazio na altura do Midway Mall, dando mais conforto a quem utiliza a linha.





O passageiro que desejar seguir para o Natal Shopping poderá realizar integração temporal na Área de Lazer do Panatis com as linhas N-07, N-08, N-29 (antiga 10/29), N-73, N-60 e N-79. Se preferir utilizar a parada do Bairro Nordeste, o passageiro contará ainda com as linhas N-04, S-50, N-72 e N-77.





Linha N-15 (antiga 15/16)





A linha 15/16 (Pajuçara/Ribeira) passa a retornar da Av. Prudente de Morais a partir desta segunda-feira, deixando de circular na Av. Hermes da Fonseca. Com isso, a linha passa a se chamar N-15 (Pajuçara/Ribeira, via Petrópolis). A mudança começa na próxima segunda-feira (14/09).





Linha N-26





A linha 26 (Soledade/Ponta Negra) passa a operar com retorno na Av. Bernardo Vieira, na rotatória com a Av. Xavier da Silveira, passando a se chamar N-26 (Soledade/Morro Branco, via Midway Mall) a partir desta segunda-feira (14/09).





O intervalo médio de operação da linha será de 20 minutos durante o dia e permitirá que o passageiro tenha acesso a um ônibus vazio na altura do Midway Mall, dando mais conforto a quem utiliza a linha.





O passageiro que desejar seguir para o Natal Shopping poderá realizar integração temporal na Área de Lazer do Panatis com as linhas N-07, N-08, N-29 (antiga 10/29), N-73, N-60 e N-79. Se preferir utilizar a parada do Bairro Nordeste, o passageiro contará ainda com as linhas N-04, S-50, N-72 e N-77.





Já para Ponta Negra, o passageiro pode realizar integração temporal na Área de Lazer do Panatis com a linha N-73 ou no Midway Mall com as linhas 46 e 54.





Linha N-27





A linha 27 (Alvorada IV/Ribeira) muda de itinerário no retorno para o bairro a partir da Ribeira, onde acessa a Rua Ulisses Caldas, Av. Deodoro da Fonseca, Rua Olinto Meira, Av. Almirante Alexandrino de Alencar e Rua Amaro Barreto, de onde realiza o itinerário habitual.





Com a mudança, que começa a valer nesta segunda-feira (14/09), a linha passa a se chamar N-27 (Alvorada IV/Ribeira, via Av. Deodoro da Fonseca).





Linha N-43 (antiga 64A/43)





A linha 64A/43 (Nova Natal/Praia do Meio/Candelária) será reformulada para dar mais eficiência, haja vista que a linha apresentava a maior extensão e tempo de viagem de todo o sistema, 54,2 km – o suficiente para chegar em Goianinha – e 3 horas de viagens, mais que suficiente para chegar em João Pessoa.





Com as alterações, que começam na segunda-feira (14/09), a linha passa a partir do terminal da N-29 (antiga 10/29) e acessar a Rua dos Caboclinhos, Rua do Fandango, Rua do Pastoril, Av. da Chegança, Av. da Ciranda, Av. Guararapes, Av. Tocantínea, Av. Rio Doce, Av. Itapetinga, Av. Dr. João Medeiros Filho, Ponte Newton Navarro, Av. Pres. Café Filho, Rua Prof. José Melquíades, Rua Cel. Flamínio, Rua São João de Deus, Av. Eng. Hildebrando de Góis, Travessa São Pedro, Av. Duque de Caxias, Praça Augusto Severo, Av. Câmara Cascudo, Rua Padre João Manoel, Rua Padre Pinto, Rua Mermoz, Rua Cel. José Bernardo, Rua Fonseca e Silva, Rua Amaro Barreto, Av. Pres. Bandeira, Rua São José e Av. Bernardo Vieira, de onde retorna na rotatória com a Av. Xavier da Silveira pelo mesmo caminho para Nova Natal.





A linha terá intervalo médio entre viagens de 20 minutos e permitirá que o passageiro tenha acesso a um ônibus vazio na altura do Midway Mall, dando mais conforto a quem utiliza a linha.





O passageiro que sai de Nova Natal para Candelária poderá utilizar a linha N-35, por meio da integração temporal na Av. Dr. João Medeiros Filho, para seguir viagem. Já o morador de Candelária que vai para o Alecrim poderá embarcar na linha N-35 e desembarcar na Av. Prudente de Morais com Av. Bernardo Vieira para realizar integração temporal com a N-43, N-52 e N-54.





Já o morador da Praia do Meio e das Rocas poderá utilizar as linhas O-38 e O-59 para ir ao Alecrim e ainda realizar integração temporal com a linha N-35 para seguir em direção a Candelária.